Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В Федерации бокса России отреагировали на вступление в World Boxing

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин прокомментировал решение исполнительного совета Международной федерации бокса (World Boxing) утвердить заявку Федерации бокса России на вступление в организацию.

«Мы ознакомились с решением исполнительного совета World Boxing одобрить заявку Федерации бокса России на вступление в эту организацию. Наш главный приоритет — это интересы спортсменов и развитие бокса. Для нас все боксёры — одна большая семья. Мы никогда не закрывали и не собираемся закрывать для них возможности для профессионального роста. Именно поэтому мы не видим препятствий для участия российских боксёров в любых состязаниях — будь то турниры под эгидой World Boxing, Международной ассоциации бокса (IBA) или соревнованиях профессионалов. Опыт и закалка, полученные в разных условиях, только укрепляют характер. Чем больше возможностей для наших атлетов проявлять своё мастерство, тем сильнее становится мировой бокс», — приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

