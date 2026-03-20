В Федерации бокса России отреагировали на вступление в World Boxing

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин прокомментировал решение исполнительного совета Международной федерации бокса (World Boxing) утвердить заявку Федерации бокса России на вступление в организацию.

«Мы ознакомились с решением исполнительного совета World Boxing одобрить заявку Федерации бокса России на вступление в эту организацию. Наш главный приоритет — это интересы спортсменов и развитие бокса. Для нас все боксёры — одна большая семья. Мы никогда не закрывали и не собираемся закрывать для них возможности для профессионального роста. Именно поэтому мы не видим препятствий для участия российских боксёров в любых состязаниях — будь то турниры под эгидой World Boxing, Международной ассоциации бокса (IBA) или соревнованиях профессионалов. Опыт и закалка, полученные в разных условиях, только укрепляют характер. Чем больше возможностей для наших атлетов проявлять своё мастерство, тем сильнее становится мировой бокс», — приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.