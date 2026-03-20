Мовсар Евлоев оказался тяжелее Лерона Мёрфи почти на 0,5 кг

В пятницу, 20 марта, в Лондоне прошла церемония взвешивания участников UFC Fight Night 270, в главном бою которого непобеждённый первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев сразится с непобеждённым британцем Лероном Мёрфи.

Евлоев показал на весах 66,22 кг. Его оппонент оказался легче на 450 г — 65,77 кг.

В своём последнем бою Мовсар победил единогласным судейским решением Алджамейна Стерлинга. Мёрфи оказался сильнее Аарона Пико, нокаутировав его в первом раунде.

У 32-летнего россиянина в профессиональной карьере 19 побед (12 — судейским решением, три — нокаутом, четыре — сабмишеном) и ноль поражений. У 34-летнего британца — 17 побед (восемь — нокаутом и девять — решением) и ноль поражений.