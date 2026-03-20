Главная Бокс/ММА Новости

UFC Fight Night 270: результаты взвешивания. Один бой отменён
В Великобритании состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 270. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

UFC Fight Night 270. Результаты взвешивания (вес в кг).

Главный кард:

Мовсар Евлоев (66,22) — Лерон Мёрфи (65,77);
Люк Райли (66,22)— Майкл Асвелл (65,77);
Майкл Пейдж (77,56) — Сэм Паттерсон (77,11);
Иво Бараневски (93,44)— Остин Лэйн (92,99);
Роман Долидзе (84,37) — Кристиан Лерой Данкан (84,37);
Кёртис Кэмпбелл (65,77) — Дэнни Сильва (65,77).

Предварительный кард:

Мэйсон Джонс (70,76) — Аксель Сола (70,76);
Натаниэль Вуд (66,22) — Лосене Кейта (66,22);
Луи Сазерленд (119,75) — Брэндо Перичич (119,75);
Мантас Кондратавичюс (83,91) — Антонио Троколи (83,91);
Марио Пинто (116,57)— Фелипе Франко (102,97);
Шакум Рок (70,76) — Абдул-Карим Аль-Сельвади (70,76);
Шанель Дайер (52,62) — Равена Оливейра (52,84*);
Мелисса Маллинс (61,69)— Луана Каролина (65,32**).

*Оливейра превысила весовой лимит наилегчайшего веса и будет оштрафована.
**Каролина превысила лимит легчайшего веса на 3,63 кг – бой с Маллинс отменён.

