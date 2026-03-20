Мовсар Евлоев: только дилетанты думают, что я скучный боец

Непобеждённый первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев высказался о критике в адрес своего стиля.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Не началось
Лерон Мёрфи

«Только дилетанты думают, что я скучный боец; они не понимают, что такое ММА на самом деле. Люди, которые знают смешанные единоборства, понимают, как сложно оставаться непобеждённым на этом уровне. Быть номером один в рейтинге ведь это не шутка. Всегда ищу досрочные победы, но, возможно, это просто не мой стиль. Утомляю своих соперников своей техничной работой. В конце концов, победа — это самое главное, верно?

Если будет досрочное завершение, но я не выиграю, например, если мой соперник зафинишит меня, то, возможно, фанаты будут довольны, потому что это захватывающе, но не я. Я этого не приемлю. Если мой единственный способ победить это бороться, то было бы глупо с моей стороны не использовать это. Но я буду использовать всё, что работает — вы увидите в субботу вечером», — приводит слова Евлоева MMA Mania.

Материалы по теме
Работал в МВД и любит аниме. Евлоев, которого вы не знали
Работал в МВД и любит аниме. Евлоев, которого вы не знали
