Мовсар Евлоев: только дилетанты думают, что я скучный боец

Непобеждённый первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев высказался о критике в адрес своего стиля.

«Только дилетанты думают, что я скучный боец; они не понимают, что такое ММА на самом деле. Люди, которые знают смешанные единоборства, понимают, как сложно оставаться непобеждённым на этом уровне. Быть номером один в рейтинге ведь это не шутка. Всегда ищу досрочные победы, но, возможно, это просто не мой стиль. Утомляю своих соперников своей техничной работой. В конце концов, победа — это самое главное, верно?

Если будет досрочное завершение, но я не выиграю, например, если мой соперник зафинишит меня, то, возможно, фанаты будут довольны, потому что это захватывающе, но не я. Я этого не приемлю. Если мой единственный способ победить это бороться, то было бы глупо с моей стороны не использовать это. Но я буду использовать всё, что работает — вы увидите в субботу вечером», — приводит слова Евлоева MMA Mania.