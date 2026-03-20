«Это два шага назад». Сен-Дени заявил, что отказался от боя с Чендлером в Белом доме

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени заявил, что отказался принять бой с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером, который должен был пройти на турнире UFC в Белом доме.

«После боя с Дастином Порье (на UFC 299. — Прим. «Чемпионата») я стал искать захватывающие вызовы. Хочу быть андердогом, чтобы люди говорили: «Этот бой является проверкой для Бенуа. Если он пройдёт этого соперника, значит, будет входить в высшую лигу и у него действительно есть потенциал стать чемпионом».

Такое признание я мог бы получить в бою с Арманом Царукяном, Чарльзом Оливейрой или Илией Топурией… С Майклом Чендлером сложнее получить это признание, поскольку я только что прошёл четырёх более высокорейтинговых бойцов. А теперь сделаю два шага назад ради участия в этом турнире.

Конечно, было заманчиво поехать в Белый дом и подраться с Капитаном Америка, которого там очень любят. Плюс я не уверен, что смогу быть здоровым и готовым на 100% к поединку в июне», — приводит слова Сен-Дени портал RMC Sport.