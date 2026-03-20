UFC Fight Night 270: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В субботу, 21 марта, на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night 270, в главном событии которого сойдутся непобеждённые бойцы россиянин Мовсар Евлоев и англичанин Лерон Мёрфи.

Турнир начнётся в 20:00 мск. Его можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе IFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее значимые события и детали турнира.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Лерону, в свою очередь, 34 года. В своём профессиональном рекорде Мёрфи имеет 17 побед, а также ни одного поражения, и один бой был признан несостоявшимся.