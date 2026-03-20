Мовсар Евлоев не включил Фёдора Емельяненко в топ-5 величайших бойцов в истории ММА

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 66 кг) россиянин Мовсар Евлоев раскрыл собственный топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств, сообщает аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

1. Джон Джонс.

2. Хабиб Нурмагомедов.

3. Ислам Махачев.

4. Андерсон Силва.

5. Жорж Сен-Пьер.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения. Следующий поединок россиянин проведёт против непобеждённого англичанина Лерона Мёрфи на турнире UFC Fight Night 270.