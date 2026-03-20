Конор Макгрегор отбыл 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор отбыл 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил UFC. На это обратил внимание портал Bloody Elbow.

В 2024 году Макгрегор пропустил три попытки тестов на допинг, последняя из которых должна была пройти 20 сентября. Именно с этой даты начался отсчёт дисквалификации Конора, который, в свою очередь, признал вину. Срок отстранения ирландца от участия в поединках подошёл к концу сегодня, 20 марта. Таким образом, Макгрегор теперь имеет право на участие в боях в сильнейшей организации в мире.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

