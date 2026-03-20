Отец Фьюри объяснил, почему Тайсон никогда не победит Усика

Джон Фьюри, являющийся отцом бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри, объяснил, почему его сын никогда не сможет взять верх над непобеждённым 39-летним украинцем Александром Усиком.

«Тайсону 38 лет, он уже полтора года вне ринга, а некоторые люди вливают ему в голову всякую чушь. Александр Усик становится сильнее, а Тайсон — слабее. Он никогда не сможет его победить. Но у него такое большое эго, что он не остановится. И люди, которые его окружают, готовы бросить Фьюри в этот бой», — приводит слова Фьюри портал boxingnews24.