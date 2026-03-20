Бенуа Сен-Дени: Топурия? Мой стиль может доставить ему проблемы

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени поделился мыслями насчёт потенциального поединка против непобеждённого 29-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Топурия? Каждый боец ​​в этом дивизионе должен хотеть сразиться с чемпионом. Илия только что получил лучший для себя бой против Джастина Гэтжи. Но я думаю, что мой стиль может доставить ему проблемы. Его трэш-ток меня позабавил. В данный момент нереально [представить, что я получу бой против него]. Но если мне дадут этот шанс, то, конечно, я приму поединок», — сказал Сен-Дени в интервью на передаче Super Moscato Show.