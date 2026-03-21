Мовсар Евлоев: у Топурии нет шансов победить Махачева

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев поделился мнением о потенциальном противостоянии между непобеждённым испано-грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым.

«У Илии Топурии нет шансов победить Ислама. Махачев сильно отличается от соперников, с которыми Илия встречался в последних боях. Ислам с каждым днём ​​становится сильнее», — сказал Евлоев в интервью yavuz fighthunterz.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.