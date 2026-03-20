Мовсар Евлоев провёл битву взглядов с Лероном Мёрфи перед поединком в Лондоне

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев провёл битву взглядов с не имеющим поражений третьим номером рейтинга UFC в категории до 66 кг англичанином Лероном Мёрфи перед поединком, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне (Великобритания).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Лерону, в свою очередь, 34 года. В своём профессиональном рекорде Мёрфи имеет 17 побед, а также ни одного поражения, и один бой был признан несостоявшимся.