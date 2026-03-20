«Чёртов позор». Эдди Хирн — о контракте Аспиналла с UFC

Известный боксёрский промоутер Эдди Хирн резко раскритиковал за контракт своего подопечного, а также чемпиона UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла с лигой.

«Контракт Тома — это чёртов позор. Я не могу поверить в то, сколько он зарабатывает. Если посмотреть на коммерческий доход, который могут принести бои Аспиналла против Перейры или Гана… На его месте я бы взял этот контракт и сказал: «Даже не звоните мне». К тому времени, как Том заплатит налоги и выплатит гонорары членам своей команде, в бою уже не будет никакого смысла», — приводит слова Хирна аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.