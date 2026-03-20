Волкановски признался, что считает первый бой против Махачев своим самым любимым

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски признался, что считает первый поединок против россиянина Ислама Махачева своим любимым в карьере. Их встреча стала главным событием турнира UFC 284 в Австралии и завершилась победой Ислама единогласным решением судей.

UFC 2023. UFC 284, Перт, Австралия
Ислам Махачев (W) - Александр Волкановски
12 февраля 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Александр Волкановски

«Можно было бы подумать, что мой любимый бой — тот, в котором я победил, но это не так. Это первый бой с Исламом. Мы просто вышли и дали болельщикам то, чего они хотели. Мы с ним продемонстрировали все свои навыки. Есть люди, которые настолько хороши, но, скорее всего, у них просто нет соперника, который заставил бы их раскрыться. Ислам был тем соперником, который заставил меня показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

