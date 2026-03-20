Джо Роган ответил, в чём видит преимущество Джины Карано в бою с Рондой Роузи

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган проанализировал поединок между Рондой Роузи и Джиной Карано. Их бой запланирован на 17 мая и должен пройти под эгидой промоушена MVP.

«Надеюсь, у них было достаточно времени на подготовку. Ронда тренируется довольно давно. Она делает много бросков в стиле дзюдо и болевых приёмов на руку. Не похоже, что она растеряла свои навыки. Но есть разница между тренировками и соревнованиями.

Джина Карано была настоящей чемпионкой по тайскому боксу. У неё была реальная мощь, и в молодости она считалась очень сильным ударником. Сколько времени она не тренировалась? Джина снималась в кино… и добилась большого успеха. Когда дело касается борьбы, у Ронды большое преимущество. Однако что касается Джины, в молодости она была сильным ударником. Разница в ударной технике определённо сыграет на руку Карано», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.