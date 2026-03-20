«Мы потеряли легендарного мастера». Экс-чемпион UFC отреагировал на смерть Чака Норриса

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал смерть легендарного мастера боевых искусств и киноактёра американца Чака Норриса на 86-м году жизни.

«Покойся с миром, Чак. Он навсегда останется в нашей памяти. Именно благодаря Чаку многие увлеклись боевыми искусствами и боями. Мы потеряли легендарного мастера боевых искусств», — написал Оливейра на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Чак являлся чёрным поясом в пяти дисциплинах — карате, тхэквондо, тансудо (вид корейского боевого искусства), бразильском джиу-джитсу и дзюдо. Кроме того, Норрис удерживал титул чемпиона мира в среднем весе по карате на протяжении семи лет подряд начиная с 1968 года.