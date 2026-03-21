«Сразу навалилась темнота». Дастин Порье — об удушающем приёме Махачева

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье вспомнил свои впечатления от удушающего приёма Д'Арсе, который применил россиянин Ислам Махачев в поединке с ним. Их встреча состоялась на турнире UFC 302 в Ньюарке (США) и завершилась победой Махачева.

«Когда он фиксирует захват, кровь мгновенно перестаёт поступать к мышцам. Обычно это ощущение постепенно проходит. Но темнота навалилась сразу, как только он зафиксировал захват», — приводит слова Порье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.