Том Аспиналл не согласился с тем, что Джон Джонс боялся драться с ним

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл не согласился с мнением, что бывший чемпион UFC в категории до 93 кг и до 120 кг американец Джон Джонс боялся драться с ним.

«Не думаю, что Джон кого-то боится. Как мне кажется, Джонс хотел получить нужную сумму. Но ему предложили $ 30 млн. Это большие деньги», — приводит слова Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Тому Аспиналлу 32 года. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах английский боец имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.