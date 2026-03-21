«Провёл небольшую экскурсию». Александр Усик приехал в Киев с Энтони Джошуа

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик вместе со своим бывшим соперником, а ныне товарищем британцем Энтони Джошуа прилетел в Киев.

«Уже в Украине. Сегодня провёл небольшую экскурсию для Энтони Джошуа, на которой рассказывал о культуре нашей страны и знакомил его с нашими национальными блюдами!» — подписал Усик фото, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Усика

Фото: Из личного архива Усика

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.