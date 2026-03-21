Результаты турнира PFL в Мадриде

Результаты турнира PFL в Мадриде
В Мадриде (Испания) завершился турнир PFL, где в главном бою вечера чемпион в среднем весе Костелло ван Стинис успешно защитил титул, досрочно победив Фабиана Эдвардса.

Поединок завершился нокаутом в третьем раунде: Эдвардс оказался в тяжёлом положении после серии ударов локтями в клинче у сетки и не смог продолжить бой.

Результаты остальных поединков турнира PFL в Мадриде:

  • Полулёгкий вес: Эй Джей Макки победил Адама Борича единогласным решением судей
  • Полусредний вес: Франко Теналья досрочно победил Яссина Наджида (остановка врача во 2-м раунде)
  • Женский минимальный вес: Джасинта Остин победила Бениту ван Рой техническим нокаутом в 1-м раунде
  • Тяжёлый вес: Линтон Васселл победил Жозе Аугусто техническим нокаутом во 2-м раунде
  • Лёгкий вес: Лучано Перейра победил Кевина Кордеро нокаутом в 1-м раунде
  • Наилегчайший вес: Борха Гарсия Эрес победил Рафаэля Кальдерона единогласным решением судей
  • Лёгкий вес: Джино ван Стинис победил Марка Юэна нокаутом в 1-м раунде
  • Легчайший вес: Маттия Джордано победил Эрнесто Скизано единогласным решением судей
  • Договорной вес до 72,6 кг: Клаудио Пачелла победил Давида Мору единогласным решением судей

Усман Нурмагомедов прошёл взвешивание перед защитой титула PFL

Материалы по теме
Претендентский бой Евлоева в Лондоне и PFL. Главные поединки недели
Претендентский бой Евлоева в Лондоне и PFL. Главные поединки недели
