Рамазанов: Мёрфи уже переводили. Евлоев измотает его в борьбе

Российский боец Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Мовсаром Евлоевым и Лероном Мёрфи, который возглавит кард турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне.

«Жду победу от Мовсара. Мёрфи — тот парень, которого уже переводили. Да, ни у кого не получалось его долго удерживать, но уровень борьбы Евлоева гораздо выше, нежели предыдущих оппонентов британца. Думаю, что Мовсар сделает перевод и измотает Мёрфи в борьбе. Ставлю на победу решением. Британец уже будет уставшим в поздних раундах и не сможет сопротивляться тейкдаунам. Но рисковать ради финиша Евлоев вряд ли станет», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.