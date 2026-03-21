«Мы потеряли легенду». Жорж Сен-Пьер опубликовал пост в честь Чака Норриса

Именитый канадский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер опубликовал трогательный пост после новости о смерти знаменитого актёра Чака Норриса.

«Мы потеряли легенду — человека, который оказал на меня огромное влияние. Я выражаю искренние соболезнования его семье. Покойся с миром, Чак Норрис», — написал Сен-Пьер в своём аккаунте в социальной сети Х, добавив несколько архивных фотографий.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. За свою жизнь он сыграл в более 50 сериалах и фильмах, а самыми знаменитыми его работами стали проекты «Крутой Уокер», «Путь дракона» и «Одинокий волк Маккуэйд».