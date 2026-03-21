Александр Волкановски объяснил, почему хочет сразиться с Мовсаром Евлоевым

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски объяснил, почему хочет сразиться с первым номером дивизиона Мовсаром Евлоевым.

«Это всегда было проблемой для бойцов. Многие бойцы не знают, что этому противопоставлять. У вас есть Чимаев, который просто доминирует в борьбе, Ислам, который борется. Все эти ребята, которые так эффективны со своей дагестанской борьбой, чеченской борьбой, и многие не могут найти против них ответа.

Вы видели в моём бою с Исламом, что я могу с этим справляться, хотел бы получить парня, который, если он победит Лерона, станет 20-0. Я бы предпочёл Мовсара именно по этой причине», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.