«У него только один удар». Стивенсон назвал Гарсию переоценённым

«У него только один удар». Стивенсон назвал Гарсию переоценённым
Непобеждённый чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон раскритиковал чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Райана Гарсию, назвав его переоценённым бойцом. Поводом послужило поражение Гарсии от Роландо Ромеро в мае 2025 года.

«Думаю, он очень переоценён. Если парень проигрывает таким образом, как я видел его поражение от Ролли… Всё, что сделал Ролли — убрал его левый хук. Это явно означает, что у него больше ничего нет. Ему стоит подточить своё оружие, прежде чем выходить в ринг со мной», — заявил Стивенсон в эфире The Stephen A. Smith Show.

Напомним, тогда бой продлился 12 полных раундов, победу единогласным решением судей одержал Роландо Ромеро, который в начале второго раунда отправил своего соперника в нокдаун.

