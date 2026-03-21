«Любил Дрогба, как и все мои друзья». Мераб Двалишвили посетил стадион «Челси»

Пресс-служба команды английской Премьер-лиги (АПЛ) «Челси» выложила в социальных сетях видеоролик, на котором свой визит на стадион клуба «Стэмфорд Бридж» совершил 35-летний грузинский боец смешанного стиля и бывший чемпион в легчайшем весе промоушена UFC Мераб Двалишвили.

«Я здесь впервые, мне здесь очень нравится. В детстве часто смотрел по телевизору матчи на этом стадионе, и это казалось нереальным, но теперь для меня это стало реальностью. Помню, как наблюдал за [Дидье] Дрогба, любил его, как и все мои друзья любили его. Он был таким классным игроком, а «Челси» был одной из лучших команд, за которой я часто наблюдал в Лиге чемпионов. Каждый раз, когда я наблюдал за Дрогба, он был очень техничен, за ним было приятно наблюдать.

Я очень потрясён, потому что здесь, в Лондоне, всё так красиво. Я побывал во многих странах и городах, но Лондон — один из лучших городов, в которых когда-либо был», — приводит слова Двалишвили пресс-служба клуба.

