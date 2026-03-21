Джон Джонс: артрит причиняет боль, но не делает тебя калекой

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс впервые высказался после заявлений главы промоушена Даны Уайта о его проблемах со здоровьем. На пресс-конференции после UFC 326 Уайт назвал артрит тазобедренного сустава одной из причин, по которой Джонс не был включён в кард турнира в Белом доме.

«Случайные мысли: артрит причиняет боль, но не делает тебя калекой. Я всё ещё сильнее 99,47% из вас», — написал Джонс в соцсети X.

Ранее Джонс потребовал освободить его от контракта с UFC после того, как Уайт исключил его участие в турнире Freedom 250. Позже боец раскрыл, что вёл переговоры с организацией и прошёл курс лечения стволовыми клетками, чтобы быть готовым к этому бою. В UFC подтвердили, что переговоры велись, но глава лиги заявил, что не рассматривал Джонса для участия в историческом событии.