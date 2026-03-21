«Он не готов к войне». Мовсар Евлоев ответил Лерону Мёрфи

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев ответил своему оппоненту из Англии Лерону Мёрфи, с которым встретится в главном поединке турнира UFC Fight Night 270.

«Я готов к войне. Всё будет просто», — сказал Мёрфи во время стёрдауна.

«Он не готов к войне, и я это покажу завтра», — ответил Евлоев.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Лерону, в свою очередь, 34 года. В профессиональном рекорде Мёрфи 17 побед, а также ни одного поражения, один бой был признан несостоявшимся.