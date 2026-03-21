«Отказался от собственных детей». Жена Шавката Рахмонова объявила о разводе

Гулайым Рахмонова, которая была замужем за 31-летним казахским бойцом и представителем полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмоновым, объявила о разводе.

«Как говорится: «Дети после развода нужны только маме». Сегодня он отказался от своих детей, мол, они всё равно будут как их мать… Никогда не думала, что такой заботливый папа в один день скажет: «Детей больше не приводить!» Да, я родила четверых детей и жду пятого — оказывается я ещё много рожаю. Что сказать… Раз дети не нужны к отцу, то и детям он не нужен! Пусть Аллах даст мне силы, чтоб поднять детей и обеспечить их», — написала Гулайым в социальных сетях.

Рахмонов (19-0 MMA, 7-0 UFC) получил повторную травму колена и перенёс ещё одну операцию, из-за которой, как ожидается, выбыл из строя как минимум на девять месяцев. 31-летний боец ​​не появлялся в октагоне с момента победы над Ианом Гарри на UFC 310 в декабре 2024 года.