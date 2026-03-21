Звёзды мадридского «Реала» посетили турнир PFL

Англичане Трент Александер-Арнольд и Джуд Беллингем, выступающие за мадридский «Реал», посетили турнир PFL Мадрид, где главным событием стала защита титула чемпиона в среднем весе Костелло ван Стиниса, который нокаутировал британца Фабиана Эдвардса в третьем раунде.

На трибунах также присутствовали одноклубники англичан — Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Арда Гюлер и Браим Диас.

Трент Александер-Арнольд оказался на мероприятии в испанской столице через несколько часов после того, как главный тренер сборной Англии Томас Тухель не вызвал его на товарищеские матчи с Уругваем и Японией.