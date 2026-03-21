Звёзды мадридского «Реала» посетили турнир PFL

Англичане Трент Александер-Арнольд и Джуд Беллингем, выступающие за мадридский «Реал», посетили турнир PFL Мадрид, где главным событием стала защита титула чемпиона в среднем весе Костелло ван Стиниса, который нокаутировал британца Фабиана Эдвардса в третьем раунде.

PFL 2026. PFL — PFL Madrid, Мадрид, Испания
Костелло ван Стинис (W) — Фабиан Эдвардс
21 марта 2026, суббота. 01:15 МСК
Костелло ван Стинис
Окончено
KO
Фабиан Эдвардс

На трибунах также присутствовали одноклубники англичан — Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Арда Гюлер и Браим Диас.

Трент Александер-Арнольд оказался на мероприятии в испанской столице через несколько часов после того, как главный тренер сборной Англии Томас Тухель не вызвал его на товарищеские матчи с Уругваем и Японией.

