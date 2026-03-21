«Используя ChatGPT». Силва рассказал, как договаривался с UFC о бое с Волкановски

Полулегковес UFC Жан Силва рассказал, как проходили переговоры с промоушеном по поводу поединка с чемпионом дивизиона Александром Волкановски.

«Я зашёл туда, меня встретили освистыванием. Хантер [Кэмпбелл] подозвал меня сесть рядом с ним. Я сказал ему, используя ChatGPT для перевода: «Следующий чемпион, брат. Я тот, кто будет драться с Алексом Волкановски». Судя по тому, как он обрадовался, было ясно, что они уже рассматривали этот вариант.

«Полный пакет, который нужен UFC. Волкановски хочет драться прямо сейчас. Лерон Мёрфи и Мовсар Евлоев выходят раз в год. Больше некого ставить. Я следующий, парни. Я сказал Хантеру много всего. Рассказал, как буду продвигать этот титульный бой. Это уже началось, но в Лондоне я добавлю ещё кое-что. Заслуживаю быть следующим претендентом, потому что я — полный пакет. Идеальный вариант, который сейчас нужен UFC. Понимаю, что UFC — это не просто спортивная лига, а медиакомпания», — приводит слова Силвы издание MMA Fighting.