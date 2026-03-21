Силва объяснил, почему он должен сразиться с Волкановски, а не Евлоев или Мёрфи

Полулегковес UFC Жан Силва объяснил, почему должен сразиться с действующим чемпионом дивизиона Александром Волкановски.

«В конце концов, всё крутится вокруг зрительского интереса и того, как ты подаёшь бой. Скажите мне, кто в этом дивизионе продаёт бой так, как я? Кто заставляет фанатов бросить всё и смотреть титульный бой? Кто создаёт настоящее ожидание? Кто выстраивает историю? Это я. Даже если Мёрфи и Евлоев устроят войну, это не про них.

Хочу, чтобы этот бой получился невероятным. Хочу войны, нокаута или сабмишена — это поднимет спорт. Но это не про них. Это про меня. Про тот стандарт, который несу я. Я выхожу не выигрывать решением, а выхожу нокаутировать. Я иду финишировать. Именно это я сделаю с Волкановски. Буду охотиться за нокаутом всё время и дам фанатам момент, который они никогда не забудут. Заставлю весь мир остановиться и смотреть этот бой.

Вне октагона я раскручу этот бой так, как никто никогда не раскручивал бой с Волкановски. Бабушки, дедушки, отцы, дяди, братья, кузены, дети. Весь мир остановится, чтобы посмотреть этот бой. И когда это случится, я не просто выиграю, а сделаю это так, будто пояс всегда был моим. Гарантирую вам одну вещь: я нокаутирую Волкановски. Буду продвигать этот бой не агрессией и не трэш-током. Мне это искренне нравится. Мне нравится создавать ожидание. Буду охотиться за нокаутом всё время, пока не нокаутирую Волкановски», — приводит слова Силвы издание MMA Fighting.

