Гилберт Бёрнс — о словах Ковингтона про возможный бой: он тот ещё рассказчик

Гилберт Бёрнс — о словах Ковингтона про возможный бой: он тот ещё рассказчик
Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс скептически отнёсся к заявлениям Колби Ковингтона, что UFC удерживает его до боя с победителем пары Бёрнс — Майк Мэлотт. Поединок с Ковингтоном бразилец преследует почти 10-летие.

«Видел это, но не знаю, как мне к этому относиться. Я вызывал этого парня, наверное, семь лет назад — может, больше. Он не из тех, у кого каждое слово — правда. Он тот ещё рассказчик. Как Чейл Соннен. Я сосредоточен на Майке Мэллоте. Столько раз вызывал этого парня. Не знаю. Посмотрим.

Я голоден. Хочу победить. Никогда не проигрывал дважды за карьеру, а потом проиграл четыре раза подряд. Так что я голоден. Не хочу давить на себя, просто выйду и сделаю всё возможное, а потом посмотрим, что дальше», — приводит слова Бёрнса издание MMA Junkie.

39-летний бразилец идёт на серии из четырёх поражений, но сохраняет 11-е место в рейтинге полусреднего веса. Его бой с канадцем Мэллотом (13-2-1) станет главным событием турнира UFC Fight Night 273, который пройдёт 18 апреля в Виннипеге.

Материалы по теме
Конкурент UFC или пристанище сбитых лётчиков? Дебютный турнир MVP выглядит странно
Конкурент UFC или пристанище сбитых лётчиков? Дебютный турнир MVP выглядит странно
