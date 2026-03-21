Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кормье — о сравнении MVP и UFC в Белом доме: конкуренция — это хорошо, но шансов нет

Кормье — о сравнении MVP и UFC в Белом доме: конкуренция — это хорошо, но шансов нет
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о сравнении турнира MVP с участием Ронды Роузи, Джины Карано и Фрэнсиса Нганну с предстоящим шоу UFC Freedom 250 на лужайке Белого дома.

«Лучшие бойцы в UFC, не сомневайтесь. Но почему меня это волнует? Из-за имён. Вы знаете, что это даст. Конкуренция — это хорошо. Я взволнован, правда взволнован. Но для тех, кто сравнивает это с кардом в Белом доме — шансов нет, ребята. Да ладно. Кард в Белом доме — безусловно, лучшее шоу года», — заявил Кормье в своём YouTube-канале.

Турнир MVP с участием Роузи, Карано и Нганну состоится 16 мая на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на Netflix. UFC Freedom 250 пройдёт 14 июня. В главном бою вечера встретятся Илия Топурия и Джастин Гэтжи, в соглавном — Алекс Перейра и Сириль Ган за временный титул в тяжёлом весе.

