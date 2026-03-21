«Сделаю так, чтобы Жозе Альдо вручил титул». Силва — о желании подраться с Волкановски

Полулегковес UFC Жан Силва рассказал о своей мечте в случае завоевания чемпионства в бою с Александром Волкановски.

«Если Волкановски подерётся с Мерфи, что для него легче, или с Евлоевым и победит, то потихоньку будет отъедать наследие нашей легенды. Я выйду в октагон с этой мыслью. Я сделаю так, чтобы Жозе Альдо вручил мне титул вместе с Даной [Уайтом], потому что пояс вернётся в Бразилию спустя 10 лет. Представьте, получить пояс из его рук? Это больше, чем мечта. Это возвращение Бразилии на вершину полулёгкого дивизиона.

Моя оппозиция? У меня есть Мельк [Мелкизаэл Коста], который постоянно добивается боя со мной — здесь уже готовая история на будущее. У меня есть история с Диего Лопесом, которая продаст миллионы, если состоится. У меня есть мой сын [Кевин Вальехос], которого мне скоро придётся снова перевоспитывать — он мощно поднимается. Скажите мне, какой чемпион или претендент в UFC может похвастаться таким количеством противостояний? Я завоюю пояс, затем защищу его против Вальехоса, затем против Мелька, затем против Диего Лопеса. Не говоря уже о возможном реванше с Волкановски. Мы говорим о четырёх защитах, и каждая — с мощнейшей историей. У меня есть что предложить, и UFC это учитывает», — приводит слова Силвы издание MMA Fighting.