Стерлинг — о Евлоеве: его бои совсем не скучные

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг выступил в защиту Мовсара Евлоева, которого критикуют за отсутствие досрочных побед и «скучный» стиль, основанный на борьбе. Российский полулегковес проведёт бой с Лероном Мёрфи на турнире UFC в Лондоне.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Не началось
Лерон Мёрфи

«Отличный боец. Независимо от того, выиграет он или проиграет, его не уволят. Его бои совсем не скучные. Просто люди считают, поскольку он так доминирует в большинстве своих боёв, к этому моменту в UFC он уже должен был одержать победу нокаутом», — написал Стерлинг в соцсети X.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

