Стерлинг — о Евлоеве: его бои совсем не скучные

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг выступил в защиту Мовсара Евлоева, которого критикуют за отсутствие досрочных побед и «скучный» стиль, основанный на борьбе. Российский полулегковес проведёт бой с Лероном Мёрфи на турнире UFC в Лондоне.

«Отличный боец. Независимо от того, выиграет он или проиграет, его не уволят. Его бои совсем не скучные. Просто люди считают, поскольку он так доминирует в большинстве своих боёв, к этому моменту в UFC он уже должен был одержать победу нокаутом», — написал Стерлинг в соцсети X.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.