Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Том Аспиналл — о выборе соперников: я здесь не для того, чтобы выбивать больше денег

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался о своём подходе к соперникам в смешанных единоборствах.

«Я здесь не для того, чтобы кому-то отказывать. Я здесь не за тем, чтобы капризничать. Я здесь не за тем, чтобы выбивать больше денег. Я буду драться абсолютно с любым. Но нам нужно чётко понимать, что я сделал достаточно в UFC, чтобы драться за неоспоримый титул», — сказал Аспиналл на YouTube-канале FFTV with Grace Neutral.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах английский боец имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

