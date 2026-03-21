Костелло ван Стинис — о защите титула PFL: у нас лучший средний вес в мире

Чемпион PFL в среднем весе Костелло ван Стинис, нокаутировавший Фабиана Эдвардса на турнире в Мадриде, уверен, что он является лучшим бойцом дивизиона.

«У PFL лучший средний вес в мире. Конечно, у меня есть поражения. Я не непобеждённый. Но непобеждённость не означает, что ты лучший. Нужно показывать это в стиле, а сейчас я финишировал в четырёх последних боях подряд.

Эдвардс пошёл в тейкдаун, и я подумал: «Какого чёрта? Почему он это делает? Ему некомфортно. Думаю, он нервничает». Я не чувствовал его сильнее себя, поэтому просто позволил ему это сделать, а сам отдохнул. Я заметил, что он сильно устал. Не знаю, может, у него что-то было в личной жизни.

Я заметил, что он нервничает, потому что несколько раз видел его в лобби отеля. Он вёл себя странно, слушал громкую музыку. В первом бою он был очень дерзким и агрессивным, а на этот раз почти не смотрел на меня», — приводит слова ван Стиниса издание MMA Junkie.

Ван Стинис и Эдвардс впервые встретились в 2020 году в Bellator, где англичанин победил раздельным решением.

Теперь на счету ван Стиниса 18 побед при трёх поражениях. Он выиграл четыре боя подряд после проигрыша единогласным решением от Дугласа Лимы в 2023 году. Эдвардс потерпел пятое поражение в карьере при 16 победах.