Волкановски включил Ислама Махачева в топ-5 величайших бойцов в истории UFC

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал собственный топ-5 величайших бойцов в истории лиги.

«Топ-5 величайших бойцов UFC? Скажу честно: Деметриус Джонсон. Я понятия не имею, сколько титульных боёв он выиграл. Не думаю, что люди понимают, насколько высока конкуренция в наилегчайшем весе. Лучшие бойцы мира выступают в более лёгких весовых категориях. Далее Жорж Сен-Пьер. Кто ещё? Думаю, Ислам Махачев сделал достаточно, чтобы претендовать на место в этом топе. Возможно, я предвзят, но также включил бы в этот список Исраэля Адесанью. Вспомните, кого он победил, — дважды взял верх над Робертом Уиттакером в его лучшие годы. Конечно, есть ещё Андерсон Силва, который тоже добился невероятных результатов, и, опять же, нужно учитывать время», — приводит слова Волкановски портал MMA Mania.

