«Чего я точно делать не буду, так это рисковать». Евлоев — о поединке против Лерона Мёрфи

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев высказался насчёт предстоящего поединка против не имеющего поражений третьего номера рейтинга UFC в категории до 66 кг англичанина Лерона Мёрфи. Их бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне (Великобритания).

«Очевидно, я выйду в октагон с целью победить. Если будет возможность завершить бой досрочно, то воспользуюсь этим шансом. Но чего я точно не буду делать, так это рисковать и совершать глупые ошибки, чтобы доказать кому-то, что он неправ, и чтобы нокаутировать Лерона. Я здесь не для этого. Это не мой стиль. Это не мой способ игры — рисковать», — приводит слова Евлоева издание Uncrowned.