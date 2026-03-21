Джон Джонс раскрыл детали срыва боя против Аспиналла

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс поделился деталями срыва поединка с 32-летним англичанином Томом Аспиналлом.

«Я был готов, настроен и физически способен выйти в октагон. Я был согласен на значительно меньший гонорар, чем запрашивал Аспиналл, но UFC не хотели добавить ни доллара сверх предложенных $ 15 млн. Считаю, что наш бой достоин большего», – написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.