Сегодня, 21 марта, в Самаре завершились полуфинальные поединки Кубка России по боксу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты полуфинала Кубка России по боксу
В категории до 48 кг:
Курбачёв Иван (Забайкальский край) — Васильев Павел (Саха (Якутия) 0:5;
Ермолин Виктор (Иркутская область) — Мнацаканян Володя (Московская область) 0:5.
В категории до 51 кг:
Горбушин Егор (Челябинская область) — Джалолов Амиршох (Калининградская область) 1:4;
Гурбанов Супхан — (Вологодская область) — Салиев Расул (Дагестан) 0:5.
В категории до 54 кг:
Осипян Андрей (Ставропольский край) — Прийма Богдан (Белгородская область) 5:0;
Чебодаев Леонид (Красноярский край) — Рогозин Вячеслав (Ярославская область) 0:5.
В категории до 57 кг:
Пегливанян Андрей (Краснодарский край) — Костюков Семён (ХМАО-Югра) 5:0;
Аветян Юрий (Крым) — Бойцов Виталий (Московская область) 5:0.
В категории до 60 кг:
Опольский Константин (Московская-Карелия) — Боташев Али (КЧР) 5:0;
Сафаров Нурлан (Оренбургская область) — Добрынин Иван (Челябинская область) ВО.
В категории до 63,5 кг:
Шумов Максим (Свердловская область) — Мамедов Габил (Оренбургская область) 1:4;
Сугаипов Малик (Чеченская Республика) — Григорьев Иван (Санкт-Петербург) 0:5.
В категории до 67 кг:
Зырянов Александр (Санкт-Петербург) — Белевитин Данил (Москва) 5:0;
Магомедов Расул (Дагестан) — Идигов Тархан (Чеченская Республика) 5:0.
В категории до 71 кг:
Янгизбаев Алихан (Дагестан) — Сагилян Андрей (Краснодарский край) 0:5;
Шалтумаев Рамазан (Краснодарский край) — Свиридченков Игорь (ЛНР) РГСКр3.
В категории до 75 кг:
Семыкин Алексей (Московская область) — Гуков Алексей (Хабаровский край) ВО;
Сергеев Сергей (Татарстан) — Айвазян Давид (Кемеровская область) 5:0.
В категории до 80 кг:
Шенхнет Данил (Свердловская область) — Магомедов Ильяс (Дагестан) 0:5;
Гезалов Алакпер (Самарская область) — Каверин Тимофей (Иркутская область) 5:0.
В категории до 86 кг:
Карманов Дмитрий (Хабаровский край) — Занилов Идар (Краснодарский край) Р2;
Арутюнян Даниэл (Тюменская область) — Усов Михаил (Московская-Курская) 0:5.
В категории до 92 кг:
Плоцын Егор (Московская область) — Дороничев Ярослав (ХМАО-Югра) 0:5;
Ханапиев Рамазан (Санкт-Петербург) — Щеблыкин Вадим (Белгородская область) 1:4.
В категории свыше 92 кг:
Нуцалханов Рабазан (Дагестан) — Дорофеев Александр (Свердловская область) 0:5;
Исраилов Бекхан (Башкортостан) — Тетерин Светослав (Рязанская область) 0:5.