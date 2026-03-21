Сегодня, 21 марта, в Самаре завершились полуфинальные поединки Кубка России по боксу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты полуфинала Кубка России по боксу

В категории до 48 кг:

Курбачёв Иван (Забайкальский край) — Васильев Павел (Саха (Якутия) 0:5;

Ермолин Виктор (Иркутская область) — Мнацаканян Володя (Московская область) 0:5.

В категории до 51 кг:

Горбушин Егор (Челябинская область) — Джалолов Амиршох (Калининградская область) 1:4;

Гурбанов Супхан — (Вологодская область) — Салиев Расул (Дагестан) 0:5.

В категории до 54 кг:

Осипян Андрей (Ставропольский край) — Прийма Богдан (Белгородская область) 5:0;

Чебодаев Леонид (Красноярский край) — Рогозин Вячеслав (Ярославская область) 0:5.

В категории до 57 кг:

Пегливанян Андрей (Краснодарский край) — Костюков Семён (ХМАО-Югра) 5:0;

Аветян Юрий (Крым) — Бойцов Виталий (Московская область) 5:0.

В категории до 60 кг:

Опольский Константин (Московская-Карелия) — Боташев Али (КЧР) 5:0;

Сафаров Нурлан (Оренбургская область) — Добрынин Иван (Челябинская область) ВО.

В категории до 63,5 кг:

Шумов Максим (Свердловская область) — Мамедов Габил (Оренбургская область) 1:4;

Сугаипов Малик (Чеченская Республика) — Григорьев Иван (Санкт-Петербург) 0:5.

В категории до 67 кг:

Зырянов Александр (Санкт-Петербург) — Белевитин Данил (Москва) 5:0;

Магомедов Расул (Дагестан) — Идигов Тархан (Чеченская Республика) 5:0.

В категории до 71 кг:

Янгизбаев Алихан (Дагестан) — Сагилян Андрей (Краснодарский край) 0:5;

Шалтумаев Рамазан (Краснодарский край) — Свиридченков Игорь (ЛНР) РГСКр3.

В категории до 75 кг:

Семыкин Алексей (Московская область) — Гуков Алексей (Хабаровский край) ВО;

Сергеев Сергей (Татарстан) — Айвазян Давид (Кемеровская область) 5:0.

В категории до 80 кг:

Шенхнет Данил (Свердловская область) — Магомедов Ильяс (Дагестан) 0:5;

Гезалов Алакпер (Самарская область) — Каверин Тимофей (Иркутская область) 5:0.

В категории до 86 кг:

Карманов Дмитрий (Хабаровский край) — Занилов Идар (Краснодарский край) Р2;

Арутюнян Даниэл (Тюменская область) — Усов Михаил (Московская-Курская) 0:5.

В категории до 92 кг:

Плоцын Егор (Московская область) — Дороничев Ярослав (ХМАО-Югра) 0:5;

Ханапиев Рамазан (Санкт-Петербург) — Щеблыкин Вадим (Белгородская область) 1:4.

В категории свыше 92 кг:

Нуцалханов Рабазан (Дагестан) — Дорофеев Александр (Свердловская область) 0:5;

Исраилов Бекхан (Башкортостан) — Тетерин Светослав (Рязанская область) 0:5.