Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 1:30 мск

В субботу, 21 марта, на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания) начался турнир UFC Fight Night 270, в главном событии которого состоится противостояние между непобеждёнными бойцами россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит наиболее значимые события и детали встречи. Она начнётся ориентировочно в 1:30 мск. Поединок можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Лерону, в свою очередь, 34 года. В своём профессиональном рекорде Мёрфи имеет 17 побед, а также ни одного поражения, и один бой был признан несостоявшимся.