20% читателей «Чемпионата» уверены в том, что Евлоев победит Мёрфи досрочно

Сегодня, 21 марта, на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания) начался турнир UFC Fight Night 270, в главном событии которого состоится противостояние между непобеждёнными бойцами россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи.

В связи с этим событием «Чемпионат» провёл опрос среди читателей, попросив проголосовать за то, как закончится данное противостояние. 61,7% опрошенных выразили уверенность в том, что Мовсар победит решением судей, а 20,8% — досрочно. В успех Мёрфи решением судей верит 9,1% читателей. При этом ещё 5,8% считают, что Лерон финиширует Мовсара. И 2,5% опрошенных склонны предполагать, что бой закончится ничьей.