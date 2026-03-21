Том Аспиналл поделился деталями своего восстановления после тяжёлой травмы глаза

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался о своём восстановлении после тяжёлой травмы глаза.

«Я уже понемногу тренируюсь, и это хорошо. Мне сделали операцию совсем недавно, всего четыре недели назад, но зрение стало намного лучше, чем до операции. Какое-то время мне запрещено спарринговать. И это не обязательно плохо… я не спарринговал около четырёх месяцев, а это довольно долгий срок для меня. Такого ещё не было», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах английский боец имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.