Бенуа Сен-Дени заявил о желании подраться с Чарльзом Оливейрой в Бразилии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени заявил о желании подраться с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой на родине последнего.

«Я восхищаюсь карьерой Чарльза, потому что он настоящий боец. И я бы с удовольствием сразился с Оливейрой. У Холлоуэя не было инструментов в арсенале, чтобы противостоять ему, хотя это был не бой в стиле BMF. Думаю, у меня есть всё, чтобы показать поединок в стиле BMF. И если бы мы могли сразиться с ним на его родине, в Бразилии, это было бы круто», — сказал Сен-Дени в интервью на передаче Super Moscato Show.