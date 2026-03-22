Майкл Пейдж победил Сэма Паттерсона на турнире UFC Fight Night 270

На «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания) проходит турнир UFC Fight Night 270. В рамках основного карда англичанин Майкл Пейдж встретился с соотечественником Сэмом Паттерсоном.

Бой продлился все три раунда и закончился победой Пейджа единогласным решением судей.

Пэйдж одержал 25-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Паттерсоном, в свою очередь, потерпел третье поражение в MMA при 17 победах.

Напомним, в главном бою состоится встреча между россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи. В соглавном бою турнира англичанин Люк Райли встретится с американцем Майклом Асвеллом.