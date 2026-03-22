Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев победил Лерона Мёрфи раздельным решением, 22 марта 2026, UFC Fight Night 270

Мовсар Евлоев победил Лерона Мёрфи в главном бою турнира UFC
Комментарии

На «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания) завершился турнир UFC Fight Night 270, в главном событии которого прошло противостояние между россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Идёт
Лерон Мёрфи

Бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей.

Таким образом, Евлоев остаётся непобеждённым, а Мёрфи потерпел первое поражение.

30-летний россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира десять побед и ни одного поражения.

34-летний Мёрфи, в свою очередь, профессиональном рекорде имеет 17 побед, а одно поражение. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

UFC Лондон: Евлоев победил Мёрфи! Британцу не помог даже снятый балл с Мовсара
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android