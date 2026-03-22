Мовсар Евлоев победил Лерона Мёрфи в главном бою турнира UFC

На «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания) завершился турнир UFC Fight Night 270, в главном событии которого прошло противостояние между россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи.

Бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей.

Таким образом, Евлоев остаётся непобеждённым, а Мёрфи потерпел первое поражение.

30-летний россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира десять побед и ни одного поражения.

34-летний Мёрфи, в свою очередь, профессиональном рекорде имеет 17 побед, а одно поражение. Ещё один бой был признан несостоявшимся.