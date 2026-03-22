Непобеждённый Мовсар Евлоев одержал 20-ю победу в смешанных единоборствах

Российский боец UFC Мовсар Евлоев одержал 20-ю победу подряд в смешанных единоборствах и остаётся непобеждённым. В главном бою турнира UFC Fight Night 270, который прошёл на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания), Евлоев победил британца Лерона Мёрфи.

Бой продлился пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей.

30-летний россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира десять побед и ни одного поражения.

В своём предыдущем бою Мовсар победил единогласным судейским решением Алджамейна Стерлинга.