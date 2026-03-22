Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев прокомментировал победу над Лероном Мёрфи в главном бою UFC

Комментарии

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев поделился эмоциями после 20-й победы подряд в смешанных единоборствах. Напомним, в главном бою турнира UFC Fight Night 270, который прошёл на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания), Евлоев одолел британца Лерона Мёрфи.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Идёт
Лерон Мёрфи

«Я сказал вам, я как ударник сильнее его. Шучу. С Майком, моим тренером, мы готовили атаки через смену уровней, фейки, ложные тейкдауны и потом панчи. Я считаю, у меня жёсткий удар, я могу нанести ущерб, даже если не финиширую. Посмотрите на его лицо, у него ущерб. Мне не обязательно нужна борьба, чтобы выигрывать», — сказал Евлоев после боя.

30-летний россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Снова без финиша, зато с победой! Евлоев одолел ранее непобеждённого британца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android