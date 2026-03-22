Евлоев – после победы над Мёрфи: у UFC нет никаких оснований не давать мне титульник

Российский боец UFC Мовсар Евлоев высказался о своём возможном следующем бое в лиге после победы над британцем Лероном Мёрфи. Бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей.

«Что дальше? Алекс много раз упоминал моё имя, я принимаю его вызов. Давай подерёмся. У UFC нет никаких оснований не давать мне титульник», — сказал Мовсар Евлоев после боя.

Евлоев продлил победную серию в смешанных единоборствах до 20 боёв. В рамках UFC он одержал десять побед. Мёрфи потерпел первое поражение в карьере. Всего на его счету 17 побед и ещё один бой был признан несостоявшимся.